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У Нацбанка спросили про курс в 500 тенге за доллар

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили председателя Национального банка Галымжана Пирматова, какова вероятность того, что этой осенью курс доллара приблизится к 500 тенге, передает  Tengrinews.kz.

«Я не комментирую, какова вероятность определенного уровня. Мы не таргетируем какой-то уровень курса. Курс будет определяться спросом и предложением на рынке», — ответил председатель Нацбанка.

Вместе с тем Пирматов напомнил, что курс в стране свободно плавающий, определяется спросом и предложением.

«У Нацбанка есть право и возможность при необходимости делать интервенции. Мы не позволим сверхволатильности краткосрочной на рынке. Но в то же время мы не вмешиваемся в рыночное курсообразование», — сказал Галымжан Пирматов.

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