С сегодняшнего дня в Костанае перекрыли участок дороги по улице Мауленова для ремонта. Накануне аким Костаная высказался, почему так часто приходиться ремонтировать эту улицу.

«У нас ул.Мауленова постоянно ремонтируется. Мауленова, мы говорили уже, применяли да…ЖКХ применяли и сетку…в течение последних 20 лет каких только экспериментов не было. Но реально, у нас почему-то ситуация не меняется. Я хочу вам назвать одну причину — интенсивность движения намного увеличилась по автомобилям вообще в городе на 20 тысяч авто. Это раз. улица Мауленова все-таки для грузовых автомобилей. Согласен там я не знаю что можно применять, что нужно делать. Но, в принципе, все делается. Где-то качество, возможно, подводит, но в основном причина, надо объективно признать, это все-таки плавающие грунты и интенсивность движения грузовых автомобилей», — сказал Марат Жундубаев.

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