У Назарбаева есть вопросы к центрам бесплатного обучения казахскому языку

На заседании Совета АНК Нурсултан Назарбаев раскритиковал центры бесплатного обучения казахскому языку. Он сказал, что их эффективность вызывает вопросы, передает корреспондент zakon.kz.

Казахский язык имеет потенциал для того, чтобы стать объединяющим фактором, еще более укрепить единство народа нашей страны. Чтобы он стал языком межэтнического общения, необходимо последовательно расширить круг и увеличить число изучающих его людей, — заявил Елбасы.

По его словам, сейчас в стране действуют 90 центров бесплатного обучения казахскому языку, однако их эффективность, мягко говоря, вызывает справедливые вопросы.

Поэтому министерствам культуры и спорта, образования и науки необходимо максимально повысить эффективность системы овладения государственным языком. Мы должны создать условия, когда каждый ребенок после школы будет владеть государственным языком, читать, писать и говорить. Это дает им возможность работать во всех сферах государственной службы, экономики и так далее, — отметил Нурсултан Назарбаев.

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