У Назарбаева обнаружили коронавирус

Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщается на сайте Елбасы, передает Tengrinews.kz.

«В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — говорится в сообщении.

14 июнястало известно, что министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом «несмотря на все строгие санитарные меры», которые он соблюдал. Состояние здоровья министра на вечер 15 июня оценивалось как средней степени тяжести.

Известно, что на самоизоляцию ушли премьер-министр Аскар Мамин, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин также ушел на самоизоляцию, его тест показал положительный результат.

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