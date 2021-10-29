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У невакцинированных казахстанцев будут отбирать детей – комментарий МОН

c9m.ru

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В Казнете распространяют новый фейк касательно вакцинации, сообщает zakon.kz.

На этот раз автор рассылки отмечает, что «у невакцинированных казахстанцев планируют забирать детей». По его словам, это связано с законом, который «примут 1 ноября».

В Министерстве образования и науки заявили Stopfake.kz, что информация не соответствует действительности.

Подобного законопроекта не существует. В школах не будут проводить принудительную вакцинацию детей. Школы предоставляют образование детям, помогают в социализации. О проведении вакцинации без согласия родителей не идет и речи. Просим казахстанцев не верить ложной информации, распространяемой отдельными гражданами для создания резонанса в социальных сетях, – уточнила пресс-секретарь ведомства Молдир Абдуалиева.

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