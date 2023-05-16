У одних 100, у других 800 тысяч тенге. Как проходит процедура банкротства в Костанайской области?

На сегодня в Казахстане подано свыше 51 тысяч заявлений на процедуры внесудебного банкротства. Самое большее количество заявлений подано от Туркестанской области — это примерно 8 тысяч заявлений. Затем идет Алматинская и Жамбылская области. В Костанайской области подано сейчас 822 таких заявлений.

При этом в департаменте государственных доходов региона отмечают, что изначально думали о том, что заявлений в первые месяцы от костанайцев будет больше: до 2-3 тысяч. Возможно, отмечают налоговики, люди посчитали, что заплатить им долг выгодней, нежели получить статут банкрота. Помимо этого люди продолжают подавать заявления с ошибками. Почти по 600 заявлениям уже оформлены отказы.

«Напомним, есть 3 месяца на исправление своих ошибок, провести процедуру урегулирования, обратиться в банки второго уровня, есть у кого банки некорректные сведения передали в первое кредитное бюро. Заявление подано, например, долг 2 млн тенге, а на самом деле кредитное бюро показывает, что дог 4 млн тенге, соответственно, им нужно обратиться в банки, чтобы они актуализировали данные», — говорит руководитель отдела департамента госдоходов Костанайской области Аязбек Кульназаров.

В итоге в Костанайской области сейчас процедура внесудебного банкротства начата по 131 заявителю. Правда, общая сумма, подлежащая списанию, небольшая — около 10 млн. Как отмечают налоговики, она сложилась из сравнительно небольших сумм списания, у кого-то это 100 тысяч тенге, у кого 800 тысяч.

«В эти 6 месяцев будут проводиться анализ, будет рассматриваться, может кто-то скрыл какое-то имущество, у кого-то может есть депозиты, есть такие случаи у людей имеются акции, они об этих акциях не знали, но это является имуществом, соответственно, граждане получают отказ в применении процедуры банкротства»,- говорит руководитель отдела.

Как отмечают в департаменте государственных доходов, сейчас на рассмотрении у них находится еще 95 заявлений от костанайцев на признание банкротства. Наибольшее их количество приходится на жителей Костаная, Костанайского района и Рудного.

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