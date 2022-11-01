У одного кладбища появился хозяин, другое законсервируют. В акимате Костаная состоялось совещание

Акимат Костаная в этом году провел ревизию своего имущества, чтобы выявить то, которое непригодно для дальнейшего использования, или же используется неэффективно. По результатам осмотра выявлено 363 таких объекта.

Акимат не только сдает в аренду госздания, но и, к примеру, заключает договоры безвозмездного пользования коммунальным имуществом. К их числу относятся и опоры уличного освещения, и больше 6 тыс. метров кабельных линий, где, по словам чиновников, и выявлены проблемы.

«Однако были выявлены моменты неэстетичного вида подвеса проводов, а именно: провисание, нахождение большого количества проводов на одной опоре и прочее. В связи с этим, обращаем внимание всех арендаторов. необходимости проверить размещение проводов на опорах сетей уличного освещения и привести их состояние в эстетически приемлемый для города вид. Нами также будет организована ревизия, и все незаконно установленные провода будут отрезаны», — говорит руководитель отдела госактивов и закупок акимата Костаная Алия Сегизбаева.

А недавно решением Костанайского городского суда признаны бесхозяйными и поступили в коммунальную собственность 19 объектов, в том числе гаражи, инженерные сети и кладбище в районе аэропорта. Жалобы от костанайцев по поводу этого кладбища поступали в нашу редакцию регулярно. Люди возмущались, что территория буквально утопает в мусоре, который никто не вывозит. Теперь у аэропортовского кладбища появился хозяин в лице отдела ЖКХ акимата Костаная. Кроме того, глава областного центра поручил чиновникам решить и проблему мусульманского кладбища в районе строящегося жилого массива Кунай.

«Есть мусульманское кладбище, законсервировать, созвать имамов, выбрать участок по нормам. Определиться, по генплану за границы Куная-2 оно там должно находиться», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

По мнению Марата Жундубаева, этот вопрос нужно решить как можно скорее. Что касается кладбища в районе аэропорта, то сейчас оно передано в доверительное управление ТОО «Стикс-2012», к которому у акимата после выезда специалистов на кладбище возникли замечания. В итоге, как отмечают в акимате, мусор был вывезен, внешнее ограждение частично заменено, а дороги подсыпаны щебнем.

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