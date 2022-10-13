У Отбасы банка появилась новая онлайн-услуга: уступка депозита родственнику

inbusiness.kz
Уступить депозит на безвозмездной основе близкому родственнику клиенты «Отбасы банка» теперь могут в мобильном приложении Otbasy bank.
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Об этом сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
Ранее для этого клиенту банка надо было прийти в отделение вместе с родственником, которому уступался депозит и потратить на это несколько часов.
«Сейчас уступка депозита в приложении Otbasy bank занимает 5-10 минут. Воспользоваться этой услугой онлайн могут следующие категории родственников: супруг (супруга), родители (родитель), дети, братья и сестры (полнородные и неполнородные)», — говорится в информации.
Уступку в режиме онлайн можно оформить только по депозитам, которые были открыты в «Отбасы банке» после 1 ноября 2016 года. Если депозит открыт ранее этого срока, то нужно обратиться в отделение банка. Также уступка допускается при наличии на счете накоплений, в сумме не менее 50 МРП (159 тыс. тенге).
В уступке через мобильное приложение Otbasy bank не могут участвовать: дедушка, бабушка, внуки, двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, третьи лица, имеющие общих родственников, доверенные лица, поручители, опекуны.
Также в уступке через приложение не могут участвовать клиенты банка, по счетам которых имеются решения или распоряжения уполномоченных государственных органов и должностных лиц о приостановлении расходных операций по счету, требования третьих лиц об изъятии денег со счета, арест на средства, находящиеся на счете; клиенты, у которых имеется налоговая задолженность, задолженность по социальным платежам, а также, если клиент числится как бездействующий налогоплательщик; нерезиденты (иностранцы, лица без гражданства).
Для уступки депозита они должны обратиться в отделение банка.
«Уступку через мобильное приложение также нельзя осуществить по договорам о ЖСС несовершеннолетних вкладчиков и воспитанников детских домов/домов юношества. Нельзя уступить депозит, имеющий признак спонсорских взносов, депозиты «Арнау» и «Жас отбасы», специальные вклады с жилищными выплатами, вклады с ЕПВ, вклады, которые находятся в залоге по промежуточным и предварительным займам, а также депозиты, выставленные на продажу с помощью онлайн-уступки», — поясняется в сообщении.
Безвозмездная уступка депозита онлайн доступна в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по времени Астаны.
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