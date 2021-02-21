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У педагога коронавирус. Лицей в Костанае переходит на дистанционное обучение

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Как стало известно alau.kz в академическом лицее Костаная выявлен коронавирус. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.

Как сообщили в областном ведомстве, 19 февраля выявлен один педагог, заболевший коронавирусной инфекцией.

«Так как учитель преподавал в 5-11 классах, а это 80 человек, учащиеся среднего и старшего звена постановлением главного государственного врача Костаная переведены на дистанционный формат обучения с 19 февраля по 3 марта. 1-4 классы продолжают работу в штатном формате»,- сообщили в управлении образования.

В областном ведомстве сообщили, что в академическом лицее с 1 по 11 класс обучается 129 учащихся.

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