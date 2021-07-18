У певицы МакSим начало отказывать правое легкое

Состояние певицы МакSим ухудшается, у нее начало отказывать правое легкое. Такое сообщение появилось в Telegram-канале Mash, передает Tengrinews.kz.

По данным Telegram-канала, об ухудшении состояния певицы стало известно из данных нового рентгена. Из-за начавшихся проблем артистке не может помочь ИВЛ. Сейчас она находится на ЭКМО.

Также у МакSим есть признаки недостаточности левого желудочка сердца. То есть проблемы с легкими отражаются на работе сердца.

Ранее терапевт Андрей Звонков расшифровал результаты последней компьютерной томографии, проведенной артистке.

По словам специалиста, все свидетельствует о наличии у артистки коронавируса.

«Прежде всего, в легких описан плеврит. Чаще всего он вызван бактериальной инфекцией, и, вероятнее всего, у нее это на фоне ковидной пневмонии», — сказал он.

Напомним, певица попала в больницу в середине июня. Уже три недели она находится в состоянии медикаментозной комы. Менеджер певицы Ольга Богушевская почти каждый день рассказывает о состоянии артистки и не теряет надежды на ее выздоровление.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.