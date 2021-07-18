У певицы МакSим начало отказывать правое легкое

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Состояние певицы МакSим ухудшается, у нее начало отказывать правое легкое. Такое сообщение появилось в Telegram-канале Mash, передает Tengrinews.kz.
По данным Telegram-канала, об ухудшении состояния певицы стало известно из данных нового рентгена. Из-за начавшихся проблем артистке не может помочь ИВЛ. Сейчас она находится на ЭКМО.
Ранее терапевт Андрей Звонков расшифровал результаты последней компьютерной томографии, проведенной артистке.
По словам специалиста, все свидетельствует о наличии у артистки коронавируса.
«Прежде всего, в легких описан плеврит. Чаще всего он вызван бактериальной инфекцией, и, вероятнее всего, у нее это на фоне ковидной пневмонии», — сказал он.
Напомним, певица попала в больницу в середине июня. Уже три недели она находится в состоянии медикаментозной комы. Менеджер певицы Ольга Богушевская почти каждый день рассказывает о состоянии артистки и не теряет надежды на ее выздоровление.
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