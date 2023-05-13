У погибшего при обрушении козырька подъезда осталось пятеро детей

Погибшего в результате обрушения бетонного козырька подъезда в Актау звали Жарылгап Токешов. У мужчины осталось пятеро детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Погибшего в результате обрушения бетонного козырька в Актау звали Жарылгап Токешов. Он проживал вместе с семьей в селе Баянды, устроился работать в сервисную компанию «Несібе Мол» три месяца назад — в феврале 2023 года. У мужчины осталось пятеро детей.

«Совместными усилиями с сервисной компанией «Несібе Мол» оказывается материальная помощь семье погибшего. В частности, мы покроем затраты, связанные с погребением и поминальными процедурами», — сообщили в КСК «Татьяна».

Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.

Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.

Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другой госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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