У правительства станет меньше полномочий в наименовании объектов

Так, согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» внесены изменения касательно полномочий центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в части предоставления им полномочий по переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства.

В связи с чем исключаются полномочия правительства по переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства.

Вместе с тем в правила добавлена статья, что в случае получения положительного заключения Комиссии, центральный государственный орган, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, в пределах своих полномочий, нормативным актом утверждают переименование, уточнение и изменение транскрипции их наименований и присвоение собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, с приложением заключения Комиссии.

«В случае положительного заключения Комиссии центральные государственные органы, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы вносят в Правительство Республики Казахстан проект постановления по присвоению наименования объектам с приложением заключения Комиссии», — говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июля.