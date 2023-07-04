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У правительства станет меньше полномочий в наименовании объектов

фото с сайта primeminister.kz

Подготовлено постановление правительства, которое вносит изменения в Правила присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» внесены изменения касательно полномочий центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в части предоставления им полномочий по переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства.

В связи с чем исключаются полномочия правительства по переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства.

Вместе с тем в правила добавлена статья, что в случае получения положительного заключения Комиссии, центральный государственный орган, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, в пределах своих полномочий, нормативным актом утверждают переименование, уточнение и изменение транскрипции их наименований и присвоение собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, с приложением заключения Комиссии.

«В случае положительного заключения Комиссии центральные государственные органы, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы вносят в Правительство Республики Казахстан проект постановления по присвоению наименования объектам с приложением заключения Комиссии», — говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июля.

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