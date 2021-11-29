У православных начался Рождественский пост

В воскресенье, 28 ноября, православные вступают в Рождественский пост, который продлится 40 дней. Период ограничений подготавливает верующих к встрече праздника Рождества Христова.

Во время Рождественского поста христиане воздерживаются от употребления продуктов животного происхождения – мяса, молока и молочных продуктов. Этот пост считается не таким строгим, как Великий или Успенский: постящимся разрешается употреблять в пищу рыбу и рыбную икру.

Также в зависимости от индивидуального состояния человека Церковь допускает во время Рождественского поста определенные послабления. Так, для болеющих и выздоравливающих действует общее правило: есть то, что предписано лечебной диетой, напоминает ТАСС.

Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством, а максимально строгий пост приходится на Сочельник – 6 января.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.