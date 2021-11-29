У православных начался Рождественский пост

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В воскресенье, 28 ноября, православные вступают в Рождественский пост, который продлится 40 дней. Период ограничений подготавливает верующих к встрече праздника Рождества Христова.
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Во время Рождественского поста христиане воздерживаются от употребления продуктов животного происхождения – мяса, молока и молочных продуктов. Этот пост считается не таким строгим, как Великий или Успенский: постящимся разрешается употреблять в пищу рыбу и рыбную икру.
Также в зависимости от индивидуального состояния человека Церковь допускает во время Рождественского поста определенные послабления. Так, для болеющих и выздоравливающих действует общее правило: есть то, что предписано лечебной диетой, напоминает ТАСС.
Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством, а максимально строгий пост приходится на Сочельник – 6 января.
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