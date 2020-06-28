У прилетевших на отдых в Анталью казахстанцев обнаружили коронавирус

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COVID-2019 в Казахстане
20780 - зарегистрированно
12824 - выздоровевших
173 - летальных случаев
459 - в Костанайской области
21 июня в Турцию после длительного карантина вылетел первый казахстанский рейс сообщением Алматы — Анталья с туристами на борту, сообщает «Хабар 24».
Как выяснилось, четыре пассажира оказались зараженными коронавирусом. Сейчас они находятся в городской больнице Антальи. Остальных пассажиров изолировали.
Посол Казахстана в Турции призывает соотечественников отнестись с большой серьезностью к заграничным поездкам во время пандемии.
«По прибытии на турецкий берег у казахстанских туристов измеряют температуру. Те, у кого она выше 37-38 градусов, сдают тест на коронавирус. Далее, если диагноз подтвердился, их отправляют в больницу либо, если состояние удовлетворительное, отправляют на самоизоляцию. Отмечу, что больниц достаточно, всего их в Анталье 18. Но нужно быть начеку и следить за своим состоянием здоровья», — заявил посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы.