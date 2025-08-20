Одна из старых школ города — №23 в ожидании ремонта уже несколько лет. На капитальный ремонт этого учебного заведения была разработана проектно-сметная документация.
Но, финансирования этот проект так и не получил, а у ПСД истек срок годности.
«На сегодняшний день управлением образования рассматривается вопрос по капитальному ремонту здания отдельно и капитальный ремонт отдельно бассейна. На сегодняшний день мы сделали также техническое обследование, сейчас вопрос о выделение денежных средств на ПСД. Именно бассейна», — сообщила руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим Уразбаева.
Аким Костаная Марат Жундубаев пообещал подключиться к решению вопроса.
«Школа большая, во-вторых имеет бассейн. У нас, чтобы бассейн простаивал — это тоже очень плохо. Люди занимались на платной основе. Дети занимаются. Давайте подключимся. ПСД неактуальна на сегодняшний день. Хорошо, будем тоже подключаться к этому вопросу. И школу надо делать. Ремонт надо делать в течение года. Там бассейн, двухгодичный может быть проект», — сказал аким Костаная.
Например, разработка сметы только на бассейн требует около 25 миллионов тенге. Когда начнется долгожданный капремонт в 23 школе, пока не известно
