У россиянина в Костанайской области арестовали имущество на 85 млн тенге

Департамент АФМ по Костанайской области пресек факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd».

Еще один факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресечен Департаментом АФМ по Костанайской области.

Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.

Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе» в сумме 2 420 долларов США.

Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

Отметим, что АФМ будет продолжена работа по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых Агентством мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.

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