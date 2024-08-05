У семейных агрессоров изъяли оружие в Костанайской области

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Прокуратурой Костанайской области проанализированы вопросы применения законодательства в сфере оборота гражданского оружия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является основанием для прекращения действия разрешения в сфере оборота гражданского оружия.
«К примеру, житель Костаная постановлением суда привлечён к административной ответственности за противоправные действия в семейно-бытовой сфере, в отношении него даже выносилось защитное предписание, однако мер по прекращению действия его разрешения уполномоченным органом не принято. По акту прокурорского надзора 494 нарушителя направлены на проверку знаний, в отношении 19 семейных агрессоров приняты меры по аннулированию разрешений с изъятием оружия. За отсутствие должного контроля и своевременных мер, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.
Соблюдение норм законодательства в сфере оборота оружия на особом контроле органов прокуратуры.