У шестерых казахстанцев, прибывших из Египта, обнаружен коронавирус

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, за 20 марта, сообщает zakon.kz.

20 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 36 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 4 521 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 121 человека, без справок прибыли 400 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 18 рейсов, 2 276 пассажиров, со справками — 2 145, без справок — 131;

в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 647 пассажиров, со справками — 603, без справок — 44;

в аэропорт г. Шымкент – 9 рейсов, 948 пассажиров, со справками — 787, без справок — 161;

в аэропорт г. Актобе – 2 рейса, 348 пассажиров, со справками — 311, без справок — 37;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 148 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 154 пассажира, со справками — 127, без справок — 27.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 19 марта 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, из 412 граждан РК, прилетевших без справок, у шестерых пассажиров, прибывших рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

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