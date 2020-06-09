У школьника и мужчины, приехавшего из РФ, нашли коронавирус в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
13074 - зарегистрированно
7737 - выздоровевших
58 - летальных случаев
205(+3) - в Костанайской области
Все выявленные лица, жители Карабалыкского района. По результатам диагностических исследований ПЦР, диагноз COVID-19 подтвержден у мужчины 1994 года рождения. Данный гражданин прибыл из Российской Федерации, был обследован с профилактической целью. Об этом сообщает оперативный штаб.
Также инфекция COVID-19 выявлена у школьника, 2003 года рождения. Подросток был обследован по эпидпоказаниям по контакту с ранее заболевшей пациенткой.
В этот же день положительный результат анализа методом ПЦР исследования был выявлен у женщины 1968 года рождения. Пациентка была обследована с профилактической целью.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
По состоянию на 08.06.2020 года в регионе выявлено 205 человек с инфекцией COVID-19.