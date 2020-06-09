У школьника и мужчины, приехавшего из РФ, нашли коронавирус в Костанайской области

Все выявленные лица, жители Карабалыкского района. По результатам диагностических исследований ПЦР, диагноз COVID-19 подтвержден у мужчины 1994 года рождения. Данный гражданин прибыл из Российской Федерации, был обследован с профилактической целью. Об этом сообщает оперативный штаб.

Также инфекция COVID-19 выявлена у школьника, 2003 года рождения. Подросток был обследован по эпидпоказаниям по контакту с ранее заболевшей пациенткой.

В этот же день положительный результат анализа методом ПЦР исследования был выявлен у женщины 1968 года рождения. Пациентка была обследована с профилактической целью.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 08.06.2020 года в регионе выявлено 205 человек с инфекцией COVID-19.

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