У жительницы Костаная, вернувшейся из России, выявили коронавирус

Фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
6440 - зарегистрированно
3256 - выздоровевших
34 - летальных случаев
79(+1) - в Костанайской области
Диагноз COVID-19 подтвержден у женщины 1999 года рождения, которая вернулась из Российской Федерации.
Взятые лабораторные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Больная госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы.
В ходе эпидемиологического расследовании установлены два близких контактных лица, которые изолированы в карантинный стационар.
В настоящее время проводится весь спектр противоэпидемиологических мероприятий. Дополнительный круг контактных лиц определяется и берется под медицинское наблюдение.
По состоянию на 17.05.2020 года в области выявлено 79 человек с инфекцией COVID-19.