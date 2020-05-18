У жительницы Костаная, вернувшейся из России, выявили коронавирус

Диагноз COVID-19 подтвержден у женщины 1999 года рождения, которая вернулась из Российской Федерации.

Взятые лабораторные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Больная госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы.

В ходе эпидемиологического расследовании установлены два близких контактных лица, которые изолированы в карантинный стационар.

В настоящее время проводится весь спектр противоэпидемиологических мероприятий. Дополнительный круг контактных лиц определяется и берется под медицинское наблюдение.

По состоянию на 17.05.2020 года в области выявлено 79 человек с инфекцией COVID-19.

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