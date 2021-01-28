У учителей физкультуры новая доплата — МОН РК

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По поручению Главы государства с 1 января 2021 года установлена новая доплата для учителей физической культуры детских садов, школ и колледжей. Об этом написал Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на свой странице в Facebook.
Теперь они к своей зарплате ежемесячно будут получать надбавку в размере 17 697 тенге. При этом расширяется функционал учителей физкультуры.
«Помимо обязательных уроков физической культуры, они должны будут проводить дополнительные внеурочные спортивно-оздоровительные занятия, или, как мы их называем, секции. Спортивные секции во внеурочное время в организациях образования могут проводиться по разным видам спорта. Это будет зависеть от спроса и пожеланий обучающихся и воспитанников, а также наличия специалистов и необходимого спортивного оборудования. Несомненно, привлечение детей к дополнительным занятиям в спортивных секциях станет залогом привития культуры здорового образа жизни, приобщит обучающихся к спорту и укрепит их здоровье», — сообщил министр образования.
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