У вахтовиков в Костанайской области выявлен коронавирус

В Костанайской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

COVID-19 обнаружен у двух мужчин 1957 и 1974 года рождения, работающих вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз.

Находились на домашнем карантине по месту жительства.

В настоящее время больные госпитализированы в инфекционное отделение Денисовской районной больницы. Получают необходимое лечение согласно утвержденного протокола.

Выявляются и изолируются контактные лица.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

В настоящее время в Костанайской области зарегистрировано 68 человек с инфекцией COVID-19.

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