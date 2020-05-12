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У вахтовиков в Костанайской области выявлен коронавирус

COVID-2019 в Казахстане

5240 - зарегистрированно

2074 - выздоровевших

32 - летальных случаев

68 - в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. 

COVID-19 обнаружен у двух мужчин 1957 и 1974 года рождения, работающих вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз.

Находились на домашнем карантине по месту жительства.

В настоящее время больные госпитализированы в инфекционное отделение Денисовской районной больницы. Получают необходимое лечение согласно утвержденного протокола.

Выявляются и изолируются контактные лица.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

В настоящее время в Костанайской области зарегистрировано 68 человек с инфекцией COVID-19.

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