У вахтовиков в Костанайской области выявлен коронавирус

COVID-2019 в Казахстане
5240 - зарегистрированно
2074 - выздоровевших
32 - летальных случаев
68 - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
COVID-19 обнаружен у двух мужчин 1957 и 1974 года рождения, работающих вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз.
Находились на домашнем карантине по месту жительства.
В настоящее время больные госпитализированы в инфекционное отделение Денисовской районной больницы. Получают необходимое лечение согласно утвержденного протокола.
Выявляются и изолируются контактные лица.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
В настоящее время в Костанайской области зарегистрировано 68 человек с инфекцией COVID-19.