У вакцинированных казахстанцев есть возможность путешествовать без сдачи ПЦР-теста

Некоторые страны принимают наши паспорта вакцинации. Помимо удобства пересечения границы, есть еще один плюс — экономия средств при сдаче анализа на коронавирус, который в некоторых странах стоит недешево.

В Казахстане продолжается массовая вакцинация против COVID-19, и уже более семи миллионов человек получили прививку первым компонентом. Помимо того, что благодаря вакцине можно обезопасить себя и своих близких, также у казахстанцев, имеющих паспорта вакцинации, есть возможность посещать другие страны без сдачи ПЦР-тестов.

«Если человек имеет два компонента вакцины спутник и прошло со второй прививки 2 недели, Египет, если не ошибаюсь с 1 мая начал принимать таких туристов без ПЦРтеста. И точно также в Казахстан такие туристы возвращаются без ПЦР. Не только спутник Египет принимает и хаят и это список, примерно каждый месяц открывается. Какие-то вакцины появляются, кого-то убирают и в принципе я думаю, что многие вакцины, к концу года которые есть их зарегистрируют официально и каждый человек, который поставит вакцину, сможет спокойно передвигаться в любом направлении»,- рассказывает руководитель экскурсионного бюро BESTkz Валерий Гумиров.

Сейчас, если вы уже получили вакцину 2 компонентами препаратами спутник, хаят или синофарм, и полетите в Египет, то сдавать ПЦР-тест вам не придется, то же касается и Турции. А вот, например, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы пока наши паспорта вакцинации не принимают. Но если такой паспорт у вас есть, то при возвращении в Казахстан, тест на ковид вам сдавать не придется.

«Я сам прошел вакцинацию и в июне я побывал на курорте мерса — матруха в принципе сам проходил по паспорту вакцинации, единственный момент, что туда я все таки сдавал ПЦР- тест, а в Казахстан я возвращался по паспорту вакцинации, его посмотрели отсканировали и я прошел дальше. То есть эта какая-то уверенность в себе, что ты вернешься на родину»,- отмечает Гумиров.

Помимо удобств при пересечении границы, есть и возможность экономии средств, так как в некоторых старнах ПЦР-тесты стоят недешево, а если вы не отдыхаете с детьми, это обойдется в кругленькую сумму.

«Кроме того, что материальная составляющая напрмере той же Грузии, когда Грузия только открыла свои границы для Казахстанцев нужно было без паспорта вакцинации, три раза сдавать ПЦР-тест, перед вылетом, на третий день в Грузии и на возвращении в Казахстан. Там ПЦР достигали до 100 долларов, то есть здесь если ты летишь семьей 4 человека из них 2 детей, считай у тебя 800-1200 долларов уходят у тебя на ПЦР- тесты, кто захочет за такие деньги путешствовать?»,- говорит Валерий Гумиров.

Валерий Гумиров отмечает, что в начале лета из обратившихся к ним костанайцев было не так много вакцинированных, но уже сейчас, те, кто планирует отдых на осенние и зимние каникулы, в основном имеют на руках паспорта вакцинации.

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