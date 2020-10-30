У водителей, пересекающих границу через посты в Костанайской области нашли коронавирус

29 октября в Костанайской области зарегистрировано 8 случаев COVID-19.
Заболевшие: 2 жителя г. Костанай, 1 – г.Рудный, 1- г.Лисаковск, также зарегистрировано по 2 случая в г.Житикаре и Карабалыкском районе среди водителей грузоперевозчиков, пересекающих государственную границу через СКП «Желкуар» и «Кайрак».
3 обследованы по самообращению, 1 обследован с профцелью, при поступление на вахту и 4 при пересечении государственной границы через СКП «Желкуар» и «Кайрак».
Из числа инфицированных 3 с симптомами заболевания, 5 — бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 29 октября зарегистрировано 3616 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3202.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области