У водителей, пересекающих границу через посты в Костанайской области нашли коронавирус

29 октября в Костанайской области зарегистрировано 8 случаев COVID-19.

Заболевшие: 2 жителя г. Костанай, 1 – г.Рудный, 1- г.Лисаковск, также зарегистрировано по 2 случая в г.Житикаре и Карабалыкском районе среди водителей грузоперевозчиков, пересекающих государственную границу через СКП «Желкуар» и «Кайрак».

3 обследованы по самообращению, 1 обследован с профцелью, при поступление на вахту и 4 при пересечении государственной границы через СКП «Желкуар» и «Кайрак».

Из числа инфицированных 3 с симптомами заболевания, 5 — бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 29 октября зарегистрировано 3616 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3202.

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