С 25 сентября в Казахстане перестанут принимать банкноты номиналом 5000 тенге старого образца, о чем ранее неоднократно предупреждали в Нацбанке, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, с 25 сентября в Казахстане перестанут принимать банкноты номиналом 5000 тенге старого образца. Однако казахстанцы могут легко обменять их на новые купюры в отделениях казахстанских банков и «Казпочты», а также в филиалах Нацбанка, передает nur.kz

«Регулятор будет принимать их без ограничений во времени. Что касается казахстанских банков и «Казпочты», тот там будут проводить обмен в течение трех лет», — сказано в публикации.

Напомним, в начале 2024 года Нацбанк Казахстана выпустил в обращение новую банкноту номиналом 5000 тенге.

@Автор: Самат Каримов

