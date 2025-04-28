В пресс-службе департамента полиции Костанайской области прокомментировали видео инцидента в Костанае.

«Полиция установила личность женщины, которая шла по городу без одежды. Как показала экспертиза на момент обнаружения она не находилась под воздействием алкоголя или наркотических веществ. В связи с отсутствием признаков опьянения и для предотвращения возможных рисков для здоровья и безопасности женщины, она была направлена в психиатрическое учреждение для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Устроили свалку на кладбище Читатели alau.kz пожаловались на состояние «Устроили свалку на кладбище в городе Тобыл»,- пишет подписчица. [video...

Весенняя опрессовка. Когда в Костанае начнут отключать горячую воду? Сегодня о завершении отопительного сезона 2024- 2025 годов и планах на предстоящий отопительный период говорили...