В пресс-службе департамента полиции Костанайской области прокомментировали видео инцидента в Костанае.
«Полиция установила личность женщины, которая шла по городу без одежды. Как показала экспертиза на момент обнаружения она не находилась под воздействием алкоголя или наркотических веществ. В связи с отсутствием признаков опьянения и для предотвращения возможных рисков для здоровья и безопасности женщины, она была направлена в психиатрическое учреждение для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.