У женщины перестали закрываться глаза после операции

Компенсацию морального вреда взыскала жительница Актобе, получившая разрыв века после проведённой на дому блефаропластики, сообщает пресс-служба Верховного суда.

В суд города Актобе с иском о взыскании материального и морального вреда обратилась гражданка, получившая разрыв века после проведенной блефаропластики на дому. Увидев рекламу по услугам блефаропластики в социальной сети Инстаграм, истец 4 августа 2023 года сделала операцию у ответчика на съемной квартире.

«Через неделю после операции, заметив ассиметрию глаз, истец обратилась еще раз к ответчику и 15 августа сделала повторную операцию. Во время второй операции, ответчик слишком глубоко обрезала кожу век на правом глазу и порезала нижние ресницы вместе с кожей, отчего у истца не прекращалось кровотечение. Ответчик прижгла рану лазером, остановив кровь и зашила место кровотечения», — говорится в сообщении суда.

Истец была вынуждена обратиться к врачам офтальмологам и пластическим хирургам в связи с появившимся конъюнктивитом, болях и слезоточивости. В связи с тем, что сейчас веки на глазах не закрываются полностью, изменилась внешность в связи с постоянными отеками на глазах и веках. Истец была вынуждена уйти с работы и понести затраты на лечение и реабилитацию после неудачной операции.

При рассмотрении дела судом установлено, что ответчик работает фельдшером в больнице, не имеет лицензии по пластической хирургии, лишь сертификат.

Ответчик добровольно вернула истцу сумму потраченную на операцию в размере 80 тысяч тенге.

Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы понесенные материальные расходы на сумму 235 тыс тенге и 1 миллион тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

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