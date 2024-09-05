USD 483.57
EUR 534.49
RUB 5.41
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. У женщины перестали закрываться глаза после операции

У женщины перестали закрываться глаза после операции

Фотография для новостиУ женщины перестали закрываться глаза после операции

pixabay.com

Компенсацию морального вреда взыскала жительница Актобе, получившая разрыв века после проведённой на дому блефаропластики, сообщает пресс-служба Верховного суда.

В суд города Актобе с иском о взыскании материального и морального вреда обратилась гражданка, получившая разрыв века после проведенной блефаропластики на дому. Увидев рекламу по услугам блефаропластики в социальной сети Инстаграм, истец 4 августа 2023 года сделала операцию у ответчика на съемной квартире.

«Через неделю после операции, заметив ассиметрию глаз, истец обратилась еще раз к ответчику и 15 августа сделала повторную операцию. Во время второй операции, ответчик слишком глубоко обрезала кожу век на правом глазу и порезала нижние ресницы вместе с кожей, отчего у истца не прекращалось кровотечение. Ответчик прижгла рану лазером, остановив кровь и зашила место кровотечения», — говорится в сообщении суда.

Истец была вынуждена обратиться к врачам офтальмологам и пластическим хирургам в связи с появившимся конъюнктивитом, болях и слезоточивости. В связи с тем, что сейчас веки на глазах не закрываются полностью, изменилась внешность в связи с постоянными отеками на глазах и веках. Истец была вынуждена уйти с работы и понести затраты на лечение и реабилитацию после неудачной операции.

При рассмотрении дела судом установлено, что ответчик работает фельдшером в больнице, не имеет лицензии по пластической хирургии, лишь сертификат.

Ответчик добровольно вернула истцу сумму потраченную на операцию в размере 80 тысяч тенге.

Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы понесенные материальные расходы на сумму 235 тыс тенге и 1 миллион тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Мошенники обманывают казахстанцев по-новому

Следующая новость

Казахстанцам рекомендовали покинуть Украину