У жителей Костанайской области оказалось меньше всего пенсионных накоплений для снятия

Средняя сумма сверхнакоплений, доступная к снятию, более 3,2 млн тенге (делим 2,5 трлн тенге на 761,4 тыс. вкладчиков с доступными к изъятию накоплениями). Однако для большинства эффект будет гораздо скромнее. Медианное значение доступных к изъятию средств составляет всего 1,6 млн тенге. Для простоты понимания это означает, что половина из заявленных 761,4 тыс. вкладчиков (или 380,7 тыс.) смогут изъять 1,6 млн тенге и менее этой суммы; в свою очередь, другая половина сможет снять гораздо больше, сообщает inbusiness.kz

При этом в ЕНПФ подчеркнули, что данные цифры построены исходя из предварительных порогов достаточности накоплений на 2021 год, рассчитанных согласно проекту Методики определения порога достаточности пенсионных накоплений.

Самые богатые регионы по размерам накоплений к изъятию

Подсчитав средние доступные к изъятию средств вкладчиков суммы, интерес представляет то, как распределены 2,5 трлн тенге пенсионных сверхпороговых накоплений в ЕНПФ по регионам. И тут тоже налицо огромный дисбаланс.

Почти 75% «излишков» сконцентрированы в пяти регионах. Это Алматы (658,4 млрд тенге), Нур-Султан (325,9 млрд тенге), а также Мангистауская (397,7 млрд тенге), Атырауская (257,4 млрд тенге) и Карагандинская (177,7 млрд тенге) области. В десятку вошли Западно-Казахстанская область – 105,6 млрд тенге (4,3%), Актюбинская– 101,1 млрд тенге (4,1%), Восточно-Казахстанская область – 94,6 млрд тенге (3,9%), Павлодарская – 71,4 млрд тенге (2,9%) и Шымкент – 64,3 млрд тенге (2,6%).

Меньше всего накопили «излишков» жители трех зерносеющих и трех южных областей. Это Костанайская область – 46,0 млрд тенге (1,9%), Кызылординская область – 42,6 млрд тенге (1,7%), Алматинская область – 35,8 млрд тенге (1,5%), Жамбылская область – 28,4 млрд тенге (1,2%), Акмолинская область – 28,4 млрд тенге (1,2%), Северо-Казахстанская область – 20,1 млрд тенге (0,8 %), Туркестанская область – 110,7 млн тенге (0,005%).

Где живут самые состоятельные пенсионеры?

Среднеарифметический показатель доступных к изъятию пенсионных «излишков» составляет более 3,2 млн тенге, при медианном значении вдвое меньше – 1,6 млн тенге. Налицо и то, что три четверти всех сверхпороговых накоплений, сосредоточено всего в пяти регионах страны. Однако для простых казахстанцев важно понять и то, сколько в среднем доступно к изъятию в каждом регионе. И для этого нам необходимо региональное распределение таких пенсионных счетов. Около 62% таких индивидуальных пенсионных счетов сосредоточены в тех же регионах-лидерах, что и по объему накоплений.

В порядке убывания регионы представлены следующим образом: Алматы (171,2 тыс. человек, 22,5%), Нур-Султан (94,9 тыс. счетов, или 12,5%), Карагандинская (75,6 тыс., или 9,9%), Мангистауская (69,8 тыс., или 9,2%) и Атырауская (60,3 тыс., или 7,9%) области. Далее по числу счетов идет второй эшелон, на котором сформированы достаточные к изъятию накопления, а именно: Восточно-Казахстанская – 48,0 тыс. (6,3%), Актюбинская – 42,0 тыс. (5,5%), Павлодарская – 37,4 тыс. (4,9%), Западно-Казахстанская – 26,0 тыс.(3,4%), Костанайская – 25,5 тыс. (3,4%), Алматинская – 19,8 тыс.(2,6%). Примерно в 10 раз меньше, чем в том Алматы, таких счетов в Кызылординской области – 17,4 тыс.(2,3%), Акмолинской области – 16,3 тыс. (2,2%), Жамбылской области – 15,5 тыс. (2,04%). В Северо-Казахстанской области – 11,4 тыс. (1,5%), а в Туркестанской совсем «мизер» – 132 (0,02%). В Шымкенте насчитывается 30,3 тыс. таких счетов, или 3,98% от общего числа.

Переделив региональные объемы накоплений на количество счетов, можно обнаружить, что самые большие доступные к изъятию средние суммы «излишков» сосредоточены на западе страны. В Мангистауской области этот показатель почти вдвое превышает средний по стране, или 5,7 млн тенге на один счет; помимо Атырауской области, неожиданно в тройку по этому показателю вырвалась Западно-Казахстанская область (4,1 млн тенге на один счет). Явным аутсайдером по этому показателю стала Туркестанская область, где сверхпороговых счетов всего 132, а изъять с них смогут в среднем не более 800 тыс. тенге.

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