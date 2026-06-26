«У зумеров очень нестабильная психика», — заявил председатель Сената





Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что многие представители поколения Z сталкиваются с психологическими трудностями, связанными с жизнью в эпоху цифровых технологий.

Выступая на заседании, спикер отметил, что на эмоциональное состояние молодых людей могут влиять социальные сети, интернет и искусственный интеллект.

По его словам, сегодня многие представители поколения Z испытывают сложности с адаптацией, общением и построением отношений.

«Вот сейчас поколение зумеров. Мы же видим, у многих есть дети-зумеры или внуки-зумеры. У них психика очень лабильная. Причины могут быть разными: влияние социальных сетей, интернета, искусственного интеллекта. Надо говорить, что многие молодые люди сталкиваются с психологическими сложностями — адаптация, коммуникация, общение, нахождение друзей, нахождение будущих супругов. Они и разводятся, потому что не могут наладить нормальные отношения в семье», — сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената отметил, что в ряде случаев молодым людям требуется помощь не только психологов, но и психиатров.

По мнению Ашимбаева, проблеме психологического состояния людей, выросших в эпоху цифровых технологий, сегодня уделяется недостаточно внимания.

Он подчеркнул, что именно нынешнее поколение в будущем будет развивать страну и принимать ключевые государственные решения, поэтому необходимо выстраивать эффективную систему психологической поддержки молодежи.

Кроме того, Маулен Ашимбаев обратил внимание на деятельность людей, оказывающих психологические услуги без соответствующего образования и квалификации.

По его словам, использование доверия и потребностей граждан ради заработка без необходимых знаний можно расценивать как мошенничество.

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