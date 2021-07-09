Убийцам пенсионеров в Костанайской области вынесен приговор

33-летний костанаец Эдуард Берг и 32-летний житель Аманкарагая Иван Исаак уроженцы села Щербаково Алтынсаринского района Костанайской области.

28 февраля этого года они встретились в областном центре, продолжительно выпивали, и после чего поехали на такси в родное село. Там они проникли в дом к пенсионерам Момот, бывшим соседям Берга.

«Берг, угрожая ножом, напал на пожилую Момот, а Исаак на её супруга Момот Василия. С целью завладения денежными средствами Берг нанес удары Момот, и угрожая ножом заставил рассказать, где находятся денежные средства. В это же время Исаак, угрожая ножом, требовал деньги у Момот Василия Григорьевича», — зачитала текст приговора судья Жаннат Тлеубаева.

Пенсионеры рассказали нападавшим, где спрятаны деньги. Злоумышленники нашли чуть более 160 тысяч тенге и несколько украшений. После этого каждый из них нанес пенсионеру, которого допрашивал, множественные ножевые ранения, более 20-и каждому, несовместимые с жизнью. Все описанные обстоятельства, как пояснила судья, были подтверждены в суде, частичными, первоначальными признаниями подсудимых, заключениями проведенных судебно-медицинских экспертиз, показаниями свидетелей. Сами Берг и Исаак в суде свою вину не признали, что было сочтено способом уйти от ответственности.

Подсудимые признаны виновными в совершении разбойного нападения в группе лиц, по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение, и в умышленном убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, у Исаак наличие психического расстройства, неисключающего вменяемость. Отягчающим обстоятельством судом признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, у Исак суд так же признал опасный рецидив в его действиях, поскольку ранее Исак был неоднократно судим за тяжкие преступления.

С учетом личностей подсудимых, по совокупности уголовных правонарушений, суд окончательно назначил Бергу 22 года лишения свободы, Исаку 25 лет заключения. Первый будет отбывать наказание в колонии с максимальным режимом безопасности, второй с чрезвычайным. Приговор в законную силу не вступил.

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