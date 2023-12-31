Убийцы, грабители, насильник. Более 80 разыскиваемых преступников задержано ДП Костанайской области

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
С начала 2023 года территориальными подразделениями ДП Костанайской области всего разыскивалось 141 уголовных преступников, из которых задержано 83.
Из них за совершение преступления, задержано:
• 2 убийц;
• 1 разбойник;
• 1 насильник;
• 3 умышленно причинившие тяжкий вред здоровью;
• 2 грабителя;
• 38 воров;
• 4 наркопреступников.
«Поиск уголовных преступников не ограничивается только внутри страны. Их розыск осуществляется и за её пределами. За пределами страны в странах СНГ с начала текущего года задержано 6 уголовных преступников. Они были разысканы на территории Российской Федерации, Республики Армении, Республики Азербайджан»,- рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.
На территории Костанайской области установлено и задержано 26 преступников, разыскиваемых, за совершение преступлений в странах СНГ (Российской Федерации – 19, Республики Армении – 1, Республики Кыргызстан – 1, Республики Узбекистан — 1).
А также, задержано 19 преступников, разыскиваемых в других областях Республики Казахстан.
Кроме того, в текущем году разыскивалось 67 без вести пропавших граждан, из которых установлено 35 человек.