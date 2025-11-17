Прокуратура Акмолинской области по итогам анализа установила факты грубых нарушений при назначении опекунов недееспособным гражданам. Уполномоченные органы утверждали в качестве опекунов лиц, которые по закону не могут исполнять эти обязанности.

Согласно действующему законодательству, опекунами и попечителями не вправе быть граждане с судимостью, а также лица с психическими заболеваниями. Тем не менее, проверка выявила, что:

опекуном сразу двух недееспособных был назначен ранее судимый за убийство;

в другом случае опекуном стал гражданин с диагнозом «шизофрения».

Кроме того, установлено бездействие ответственных органов по ведению учета: 28 умерших жителей продолжали числиться в базе как состоящие на учете по категории «недееспособные».

В рамках мер прокурорского реагирования ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами отстранены от исполнения обязанностей, учетные сведения приведены в соответствие, виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Прокуратура региона продолжает работу по защите прав уязвимых категорий граждан и предупреждению подобных нарушений.

"Качели" будут. Казгидромет представил зимний прогноз Казгидромет опубликовал консультативный прогноз на зиму 2025–2026 годов (декабрь–февраль) и март 2026-го. В целом ожидается...

Президент Казахстана подписал закон В стране законодательно определён статус систем искусственного интеллекта (ИИ) и установлены правила их разработки и...

В Костанае вспыхнул крупный пожар в ангаре В Костанае горит ангар на ул. Уральской: спасатели работают по повышенному рангу В эти минуты...