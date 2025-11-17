Прокуратура Акмолинской области по итогам анализа установила факты грубых нарушений при назначении опекунов недееспособным гражданам. Уполномоченные органы утверждали в качестве опекунов лиц, которые по закону не могут исполнять эти обязанности.
Согласно действующему законодательству, опекунами и попечителями не вправе быть граждане с судимостью, а также лица с психическими заболеваниями. Тем не менее, проверка выявила, что:
- опекуном сразу двух недееспособных был назначен ранее судимый за убийство;
- в другом случае опекуном стал гражданин с диагнозом «шизофрения».
Кроме того, установлено бездействие ответственных органов по ведению учета: 28 умерших жителей продолжали числиться в базе как состоящие на учете по категории «недееспособные».
В рамках мер прокурорского реагирования ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами отстранены от исполнения обязанностей, учетные сведения приведены в соответствие, виновные должностные лица привлечены к ответственности.
Прокуратура региона продолжает работу по защите прав уязвимых категорий граждан и предупреждению подобных нарушений.
