Убийства, кражи, суициды. В Лисаковске есть дом-лидер по количеству происшествий

По информации местных правоохранительных органов, в прошлом году на территории города Лисаковск зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадало 19 человек. Часть аварий произошла по вине пьяных водителей.

«В декабре 2022 года водители, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения, при прохождении медосвидетельствования уходили на глубокий анализ крови, результаты которого пришли уже в январе 2023 года. В настоящее время данные водители привлечены к административной ответственности по ст.68 КоАП. Кроме этого, за 2022 год выявлено 6 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицами будучи лишенными права управления», — сообщил заместитель начальника отдела полиции Лисаковска Рустам Болдусов.

Фиксируются правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и в быту. В Лисаковске лидером по количеству таких фактов является жилой дом номер 29 в 6 микрорайоне. Только за прошлый год там зарегистрировано 47 различных правонарушений.

«Это были и убийства, кражи, грабежи, суициды, нарушения также общественного порядка, повреждение имущества и так далее. Я уже не говорю о нарушениях административного правонарушений. Известно, что в данном доме большая концентрация лиц злоупотребляющих спиртными напитками. Житель этого дома кочуют из квартиры в квартиру в целях употребления спиртного приглашают к себе каких-то других посторонних лиц вообще ранее незнакомых лиц», — отметила прокурор Лисаковской городской прокуратуры Зульфия Альшимбаева.

По словам сотрудников прокуратуры, во многом, этому способствует незаконная продажа спиртного. В минувшем году уполномоченным органом было составлено 14 протоколов за реализацию алкогольной продукции, как лицам не достигшим определённого возраста, так и продающим в ночное время. В этом году выявлено 5 подобных фактов.

«За исключением одного протокола все индивидуальные предприниматели были привлечены к административной ответственности с наложением взыскания в виде административного штрафа и лишением лицензии на определённый период времени», — сообщила прокурор.

Правоохранительные органы напоминают, реализация алкогольной продукции в неположенное время и лицам в возрасте до 21 года, влечет штраф. На физическое лицо в размере 10 МРП, а на субъекты предпринимательства от 40 до 120 МРП с приостановлением действия лицензии. За распитие алкогольных напитков в общественных местах нарушители наказываются штрафом 1 до 5 МРП, возможен административный арест сроком до 15 суток.

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