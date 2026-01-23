23 января 2026 года в городе Рудном по факту убийства 19-летнего местного жителя начато досудебное расследование. Уголовное дело возбуждено по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, сообщает zakon.kz
В ходе следственных мероприятий установлены двое подозреваемых — 2008 и 2009 годов рождения. Личный состав полиции ориентирован по всей территории страны, принимаются необходимые меры по их розыску и задержанию.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ход расследования находится на особом контроле. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
