Убийство 24-летнего парня расследуют полицейские в Костанайской области

По факту убийства в Узункольском районе начато досудебное расследование.

28 октября в поселке Кировский Узунколького района совершено убийство 24-летнего местного жителя. Его тело было обнаружено в здании столовой предприятия с признаками насильственной смерти в виде закрытой черепно-мозговой травмы и колото-резанных ран.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 ч 1 УК РК «Убийство».

За совершение данного преступления задержан 34-летний местный житель, который в настоящее время арестован. Подозреваемый ранее судим.

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