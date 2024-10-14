Личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК привлекли в Талгар для охраны общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.

«В настоящий момент в городе Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», – говорится в сообщении.

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