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Убийство пенсионерки расследуют полицейские в Костанайской области

Фото из открытых источников

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Информацию об убийстве alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области в ответе на запрос. 

По факту убийства 15 января 72-летней жительницы Житикаринского района ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 99 ч.1 Уголовного кодекса «Убийство».

Данный факт произошел в одном из микрорайонов Житикары. Подозреваемый сразу был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

В настоящее время 58-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Потерпевшая и подозреваемый являлись соседями.

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