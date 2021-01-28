Убийство пенсионерки расследуют полицейские в Костанайской области

Информацию об убийстве alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области в ответе на запрос.

По факту убийства 15 января 72-летней жительницы Житикаринского района ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 99 ч.1 Уголовного кодекса «Убийство».

Данный факт произошел в одном из микрорайонов Житикары. Подозреваемый сразу был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

В настоящее время 58-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Потерпевшая и подозреваемый являлись соседями.

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