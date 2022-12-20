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Убийство раскрыли в Лисаковске

В городе Лисаковск полицейские раскрыли особо тяжкое преступление.

18 декабря в городе Лисаковск в частном доме был обнаружен труп 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 ч. 1 «Убийство».

«В результате следственно-оперативных мероприятий в тот же день был задержан и водворен в ИВС житель города Лисковска», — рассказал заместитель начальника Лисаковского отдела полиции Ораз Жайсанбай

В настоящее подозреваемый дал признательные показания.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

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