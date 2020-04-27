Убийство расследуют костанайские полицейские

Происшествие случилось в Костанае. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции области.

По информации областного ведомства, 62-летний житель Костаная в своей квартире в ходе возникшей ссоры нанес удар ножом в область брюшной полости 38-летнему мужчине, который от полученного ранения скончался на месте.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК «Убийство».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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