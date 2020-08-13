USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Убийство расследуют в Денисовском районе

Убийство расследуют в Денисовском районе

Vinkmag ad

По факту обнаружения тела мужчины в селе Аршала Денисовского района проводится досудебное расследование. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе департамента области. 

Как сообщили в областном ведомстве по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РК «Убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

Установлено, что 40-летний мужчина в ходе выяснения отношений нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых последний скончался.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

101372 - зарегистрированно

76756 - выздоровевших

1269 - летальных случаев

3168 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Еще в одном районе Костаная отключат холодную воду
Следующая новость

Как ослабят карантин с 17 августа