Убийство расследуют в Денисовском районе

По факту обнаружения тела мужчины в селе Аршала Денисовского района проводится досудебное расследование. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе департамента области.

Как сообщили в областном ведомстве по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РК «Убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

Установлено, что 40-летний мужчина в ходе выяснения отношений нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых последний скончался.

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