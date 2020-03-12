USD 394.6
EUR 446.02
RUB 5.52
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Убийством закончилось празднование 8-го марта в Костанайской области

Убийством закончилось празднование 8-го марта в Костанайской области

liter.kz

Vinkmag ad

Трагедией закончился праздник в одном из населённых пунктов Костанайской области. Преступление совершено вечером 8-ого марта в посёлке Качар. Между проживающими там супругами начался конфликт.

«В ходе внезапно возникшей ссоры, после распития спиртных напитков, 32-летняя местная жительница нанесла ножевое ранение в область грудной клетки 31-летнему мужчине. Последний, от полученных ранений скончался на месте происшествия» ,- говорит пресс-секретарь начальника ДП Костанайской области Ирина Беженарь.

По данному факту сотрудниками полиции Рудного проводится досудебное расследование по статье «Убийство»

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Детские сады продолжат работу — министр