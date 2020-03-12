Убийством закончилось празднование 8-го марта в Костанайской области

Трагедией закончился праздник в одном из населённых пунктов Костанайской области. Преступление совершено вечером 8-ого марта в посёлке Качар. Между проживающими там супругами начался конфликт.

«В ходе внезапно возникшей ссоры, после распития спиртных напитков, 32-летняя местная жительница нанесла ножевое ранение в область грудной клетки 31-летнему мужчине. Последний, от полученных ранений скончался на месте происшествия» ,- говорит пресс-секретарь начальника ДП Костанайской области Ирина Беженарь.

По данному факту сотрудниками полиции Рудного проводится досудебное расследование по статье «Убийство»

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