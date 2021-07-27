Убил и выбросил тело. За убийство супруги осуждён житель Костанайской области

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области за убийство своей супруги осужден житель Аулиекольского района Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 6 марта подсудимый, находясь в посёлке Лаврентьевка Аулиекольского района, в ходе возникшей ссоры задушил свою супругу её платком.

Чтобы скрыть следу преступления он выбросил труп супруги в заброшенный колодец.

Вина доказана его признательными показаниями, а также материалами уголовного дела, в том числе заключениями проведённых судебных экспертиз.

Санкция статьи 99 части 1 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

С учетом первой судимости, полного признания вины, чистосердечного раскаяния в содеянном, отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно – исполнительной системы максимальной безопасности.

В счёт компенсации морального вреда потерпевшей стороне взыскано 5 млн тенге и 500 000 тенге представительских расходов.

Приговор не вступил в законную силу.

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