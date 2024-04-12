Убил и закопал брата. Дело об убийстве рассмотрит уголовный спецсуд Костанайской области

Дело об убийстве рассмотрит уголовный спецсуд Костанайской области. Преступление было совершено в декабре 2023 года в посёлке Пригородный Житикаринского района.

Согласно материалам дела между родными братьями Василием и Романом Чеботаревыми, в доме, где они жили, возник словесный конфликт.

Младший Роман, в очередной раз пришел домой нетрезвым, накинулся на старшего брата, когда тот строгал полено для растопки печи. В ходе драки Василий трижды ударил ножом брата, который от полученных ранений скончался на месте.

Чтобы скрыть убийство, Василий закопал тело Романа в золе в одной из заброшенных комнат дома, где оно пролежало месяц, пока мужчина не сознался в содеянном сестрам, которые вызвали полицию.

Процесс должен начаться в ближайшие дни.

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