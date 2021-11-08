Убил из ревности. К длительному сроку приговорен житель Костанайской области

Эдуард Галеев признан виновным в совершении убийства своего друга, которого, он приревновал к своей жене.

К наказанию за убийство присоединен и не отбытый срок за совершение кражи. 39-летний житель села Первомайское Аулиекольского района Эдуард Галеев, согласно материалам дела, 27-ого июля этого года, пил дома спиртное вместе со своим другом Сергеем Перервой. Вечером туда вернулась жена хозяина дома. Вернувшись из туалета Галеев увидел, как гость на кухне приставал к его супруге, по поводу чего вывел его во двор на разговор. Мужчины начали драться. Женщина, которая, кстати, находилась в положении, пыталась их разнять, но у нее этого не получилось, и она убежала звать на помощь своих мать и брата. Обвинение считает, что в процессе драки, у Галеева возник умысел на убийство Перервы. Он повалил соперника на асфальт, которым был покрыт двор, и несколько раз ударил его головой об асфальт. От полученных телесных повреждений Перерва скончался на месте преступления.

Ж. Метаев: «По итогам судебного разбирательства суд пришел к выводу, что вина Галеева в совершении преступления, по которому он был предан суду, доказана в полном объеме. Так, вина Галеева в убийстве Перервы доказывается, как его собственными признательными показаниями, и показаниями свидетелей, так и материалами уголовного дела, в том числе и заключением судебных экспертиз. Галлев, оценив ваши действия, суд пришел к выводу, что вы совершили убиство Перервы с прямым умыслом».

Об этом, как пояснил судья, свидетельствует характер, локализация и тяжесть телесных повреждений, причиненных потерпевшему, и дальнейшие действия Галеева. Тело мертвого товарища он вывез на тележке в заброшенный дом, и скинул его в погреб. Сам же некоторое время скрывался на чердаке дома матери.

Ж. Метаев: «Обстоятельствами смягчающими вашу уголовную ответственность наказание, cудl признал чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие у вас трех малолетних детей, а также противоправность поведения потерпевшего Перерва, явившегося поводом для совершения преступления. Обстоятельством отягчающим вашу уголовную ответственность, суд признал совершение вами уголовного преступления в состоянии алкогольного опьянения».

В итоге суд назначил Эдуарду Галееву 12 лет лишения свободы, присоединив к 10 годам, назначенным за совершение убийства, не отбытые 2 года за совершенную ранее кражу, с отбыванием наказания в учреждении с максимальным режимом безопасности. Приговор может быть обжалован.

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