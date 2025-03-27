28 февраля прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего в Костанае, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что 9 января 2025 года ранее неоднократно судимый житель города Костанай, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю.

Деяния подозреваемого квалифицированы по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии и причинение легкого вреда здоровью».

Санкция статей предусматривает наказание от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

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