Убил спящими. За убийство жены и её коллеги костанайцу вынесен приговор

Жителю Костаная М. предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 10 октября 2022 года подсудимый распивал алкогольные напитки со своей супругой и её коллегой Б., в ходе которого между ними произошел конфликт. После они легли спать. Утром подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшего накануне вечером конфликта, испытывая неприязнь к супруге и её коллеге, нанёс спящим на диване женщинам множественные удары кухонным ножом.

От полученных ножевых ранений обе женщины скончались на месте.

Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшие просили назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд учел обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого его чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающими обстоятельствами – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и опасный рецидив преступлений.

С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного денежных средств в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда в общей сумме более 20 млн. тенге судом удовлетворены в полном объёме.

Приговор не вступил в законную силу.

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