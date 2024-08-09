Убила дочек. Вынесен приговор 21-летней женщине

В Карагандинской области огласили приговор по делу об убийстве двух малолетних детей. Виновной признали родную мать девочек, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

4 апреля в одном из населённых пунктов Карагандинской области были обнаружены тела двух детей с признаками насильственной смерти. Подозреваемой в убийстве оказалась их мать. Как рассказывал аким села Гагаринское, женщина не злоупотребляла спиртными напитками, но до 2019 года состояла на учёте в психоневрологическом диспансере. У неё было трое детей, младшему из которых на тот момент не было и года. Подозреваемая жила с мужчиной, который не был их отцом. Именно он сообщил полиции о смерти двух малышей. Младшего ребёнка забрали в детский дом.

Согласно материалам дела, в январе 2023 года осуждённая познакомилась с мужчиной и с сентября того же года они проживали вместе. Утром 4 апреля, оставшись дома одна с детьми, женщина совершила убийство двух старших дочерей. В тот день её сожитель уехал на работу в Темиртау, закрыв входную дверь квартиры на ключ.

«Испытывая стресс, обусловленный недостаточным материальным положением, выражавшимся в отсутствии продуктов питания, средств по уходу за детьми, плачем и постоянным отвлеканием со стороны детей, задалась преступным умыслом на убийство двух старших дочерей», – рассказали в пресс-службе суда.

Женщина задушила дочерей одеялом.

Её признали виновной и назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.