Убили двух пенсионеров в Костанайской области

1 марта 11:00 часов в дежурную часть отдела полиции Алтынсаринского района поступило сообщение о том, что в селе Щербаково Алтынсаринского района в частном доме обнаружены тела 84-летнего мужчины и 75-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает alau.kz

Данный факт полицейскими зарегистрирован по ст.ст.99 ч.2 п.1, 7, 8, 192 ч.3 п.4 УК РК.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство Департамента полиции области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 31 и 32-летние подозреваемые.

В ходе расследования установлено, что один из злоумышленников хорошо знал пострадавших, так как ранее проживал в данном селе.

Подозреваемые лица приехали из областного центра в село с целью ограбить пенсионеров. Требуя деньги, мужчины нанесли пенсионерам ножевые ранения.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания

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