Убили и сожгли пожилую женщину в Костанае

Происшествие прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

23 февраля около 21:00 часов на пульт «102» поступило сообщение о пожаре дома по ул. Дачная, в ходе тушения пожара обнаружен труп 76-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Данный факты зарегистрирован по ст.99 ч.2 УК РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое жителей города.

Подозреваемые водворены в ИВС УП г.Костанай

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