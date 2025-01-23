Пресс-служба ДП Костанайской области распространила сообщение для водителей.

Полицейские призывают костанайцев не оставлять машины на парковках больших улиц города, так как в основном ночью, коммунальные службы проводят работы по очистке дорог от снега.

«Наличие припаркованных машин часто мешает нормальной уборке и создаёт неудобства. Правоохранительные органы просят с пониманием отнестись к данной просьбе» — говорится в сообщении.

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